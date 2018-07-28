GALLERY: Highlights from the first week of Jaguars training camp
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Jul 26, 2018; Jacksonville, FL, USA; Jacksonville Jaguars running back Corey Grant (30) catches the ball as linebacker Myles Jack (44) defends during training camp at the Dream Finder Homes practice facility outside of TIAA Bank Field. Mandatory Credit: Reinhold Matay-USA TODAY Sports
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Jul 26, 2018; Jacksonville, FL, USA; Jacksonville Jaguars offensive tackle William Poehls (75) hits a sled during training camp at the Dream Finder Homes practice facility outside of TIAA Bank Field. Mandatory Credit: Reinhold Matay-USA TODAY Sports
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Jul 26, 2018; Jacksonville, FL, USA; Jacksonville Jaguars wide receiver Rashad Greene (13) runs a drill during training camp at the Dream Finder Homes practice facility outside of TIAA Bank Field. Mandatory Credit: Reinhold Matay-USA TODAY Sports
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Jul 26, 2018; Jacksonville, FL, USA; Jacksonville Jaguars running back Leonard Fournette (27) runs with the ball during training camp at the Dream Finder Homes practice facility outside of TIAA Bank Field. Mandatory Credit: Reinhold Matay-USA TODAY Sports
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Jul 26, 2018; Jacksonville, FL, USA; Jacksonville Jaguars running back Leonard Fournette (27) runs with the ball following a catch as linebacker Reggie Hunter (47) runs behind during training camp at the Dream Finder Homes practice facility outside of TIAA Bank Field. Mandatory Credit: Reinhold Matay-USA TODAY Sports
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Jul 26, 2018; Jacksonville, FL, USA; Jacksonville Jaguars running back T.J. Yeldon (24) waits for the receiver to approach during training camp at the Dream Finder Homes practice facility outside of TIAA Bank Field. Mandatory Credit: Reinhold Matay-USA TODAY Sports
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Jul 26, 2018; Jacksonville, FL, USA; Jacksonville Jaguars quarterback Blake Bortles (5) signs autographs during training camp at the Dream Finder Homes practice facility outside of TIAA Bank Field. Mandatory Credit: Reinhold Matay-USA TODAY Sports
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Jul 26, 2018; Jacksonville, FL, USA; Jacksonville Jaguars tight end Austin Seferian-Jenkins (88) makes a one hand catch as defensive back Tashaun Gipson (39) defends during training camp at the Dream Finder Homes practice facility outside of TIAA Bank Field. Mandatory Credit: Reinhold Matay-USA TODAY Sports
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Jul 26, 2018; Jacksonville, FL, USA; Jacksonville Jaguars wide receiver D.J. Chark (17) signs autographs during training camp at the Dream Finder Homes practice facility outside of TIAA Bank Field. Mandatory Credit: Reinhold Matay-USA TODAY Sports
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Jacksonville, FL, USA; Jacksonville Jaguars wide receiver Donte Moncrief (10) goes up for a pass during training camp at the Dream Finder Homes practice facility outside of TIAA Bank Field. Mandatory Credit: Reinhold Matay-USA TODAY Sports
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Jul 26, 2018; Jacksonville, FL, USA; Jacksonville Jaguars wide receiver Jaydon Mickens (85) runs with the ball during training camp at the Dream Finder Homes practice facility outside of TIAA Bank Field. Mandatory Credit: Reinhold Matay-USA TODAY Sports
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Jul 26, 2018; Jacksonville, FL, USA; Jacksonville Jaguars defensive back Tyler Patmon (23) defends against wide receiver Keelan Cole (84) during training camp at the Dream Finder Homes practice facility outside of TIAA Bank Field. Mandatory Credit: Reinhold Matay-USA TODAY Sports
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Jul 26, 2018; Jacksonville, FL, USA; Jacksonville Jaguars quarterback Blake Bortles (5) walks on the field during training camp at the Dream Finder Homes practice facility outside of TIAA Bank Field. Mandatory Credit: Reinhold Matay-USA TODAY Sports