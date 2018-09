Jaguars inactive vs. New York Jets: 13 WR Rashad Greene Sr.; 25 CB D.J. Hayden; 34 RB Brandon Wilds; 54 DT Eli Ankou; 64 OL Chris Reed; 76 OL Will Richardson Jr.; 94 DE Dawuane Smoot.

Running back Leonard Fournette, who missed the last two weeks with a hamstring injury will play.

© 2018 WTLV