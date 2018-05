The ECHL today announced the release of the 2018-2019 league schedule.

The Jacksonville Icemen will enjoy home-ice advantage the first four games of the 2018-2019 season, presented by Community First Credit Union, before heading to Greenville, South Carolina on Sunday, October 28th to face the Swamp Rabbits in a home-and-home series.

Jacksonville will become most familiar with the Amway Center this year, visiting the Orlando Solar Bears seven times. A close second, the Icemen will make six trips each to the Florida Everblades and Norfolk Admirals.

Single-game tickets will go on sale in September. Full season, half season, and mini-plans are available now.

2018-2019 FULL SCHEDULE

OCTOBER (4H, 1A) Sat., Oct. 13, 7:00 p.m.: South Carolina Fri., Oct. 19, 7:30 p.m.: Orlando Thurs., Oct. 25, 7:00 p.m.: Atlanta Fri., Oct. 26, 7:30 p.m.: Greenville Sun., Oct. 28, 3:00 p.m.: AT Greenville

NOVEMBER (10H, 5A)

Fri., Nov. 2, 7:30 p.m.: Florida

Sat., Nov. 3, 7:00 p.m.: Florida

Tues., Nov. 6, 10:30 a.m.: AT Orlando

Thurs., Nov. 8, 10:30 a.m.: South Carolina

Fri., Nov. 9, 7:30 p.m.: AT Florida

Sat., Nov. 10, 7:00 p.m.: AT Florida

Mon., Nov. 12, time TBD: Norfolk

Weds., Nov. 14, 7:00 p.m.: Florida

Fri., Nov. 16, 7:30 p.m.: Wheeling

Sat., Nov. 17, 7:00 p.m.: AT Greenville

Tues., Nov. 20, 7:00 p.m.: South Carolina

Weds., Nov. 21, 7:00 p.m.: St. John’s

Fri., Nov. 23, 7:30 p.m.: Greenville

Sat., Nov. 24, 7:00 p.m.: Greenville

Fri., Nov. 30, 7:10 p.m.: AT Idaho

DECEMBER (6H, 7A)

Sat., Dec. 1, 7:10 p.m.: AT Idaho

Weds., Dec. 5, 7:30 p.m.: AT Florida

Fri., Dec. 7 , 7:05 p.m.: AT South Carolina

Sat., Dec. 8, 7:00 p.m.: AT Orlando

Weds., Dec. 12, 7:00 p.m.: Orlando

Fri., Dec. 14, 7:30 p.m.: Atlanta

Sat., Dec. 15, 7:00 p.m.: Florida

Weds., Dec. 19, 7:00 p.m.: South Carolina

Fri., Dec. 21, 7:35 p.m.: AT Atlanta

Sat., Dec. 22, 7:35 p.m.: AT Atlanta

Thurs., Dec. 27, 7:00 p.m.: Orlando

Fri., Dec. 28, 7:30 p.m.: Orlando

Sat., Dec. 29, 7:00 p.m.: AT Orlando

JANUARY (1H, 11A) Fri., Jan. 4, 7:00 p.m.: AT St. John’s Sat., Jan. 5, 7:00 p.m.: AT St. John’s Sat., Jan. 12, 7:35 p.m.: AT Atlanta Sun., Jan. 13, 3:05 p.m.: AT South Carolina Tues., Jan. 15, 7:05 p.m.: AT South Carolina Weds., Jan. 16, 7:00 p.m.: AT Norfolk Fri., Jan. 18, 7:00 p.m.: AT Norfolk Sat., Jan. 19, 7:00 p.m.: AT Norfolk Mon., Jan. 21, 12:35 p.m.: AT Atlanta Fri., Jan. 25, 7:30 p.m.: AT Florida Sat., Jan. 26, 7:00 p.m.: Florida Tues., Jan. 29, 7:30 p.m.: AT Florida

FEBRUARY (8H, 4A)

Fri., Feb. 1, 7:30 p.m.: Norfolk

Sat., Feb. 2, 7:00 p.m.: Norfolk

Thurs., Feb. 7, 7:00 p.m.: AT Orlando

Fri., Feb. 8, 7:00 p.m.: AT Orlando

Sat., Feb. 9, 7:00 p.m.: Orlando

Weds., Feb. 13, 7:00 p.m.: Manchester

Fri., Feb. 15, 7:00 p.m.: AT Orlando

Sat., Feb. 16, 7:05 p.m.: AT South Carolina

Weds., Feb. 20, 7:00 p.m.: Florida

Sat., Feb. 23, 7:00 p.m.: Norfolk

Sun., Feb. 24, 3:00 p.m.: Norfolk

Weds., Feb. 27, 7:00 p.m.: Atlanta

MARCH (7H, 6A)

Fri., Mar. 1, 7:30 p.m.: South Carolina

Sat., Mar. 2, 7:05 p.m.: AT South Carolina

Sun., Mar. 3, 3:00 p.m.: Florida

Fri., Mar. 8, 7:30 p.m.: Greenville

Sat., Mar. 9, 7:00 p.m.: Greenville

Sun., Mar. 10, 3:00 p.m.: Atlanta

Sun., Mar. 17, 3:00 p.m.: AT Greenville

Weds., Mar. 20, 7:00 p.m.: AT Norfolk

Fri., Mar. 22, 7:00 p.m.: AT Norfolk

Sat., Mar. 23, 7:00 p.m.: AT Norfolk

Thurs., Mar. 28, 7:00 p.m.: AT Greenville

Fri., Mar. 29, 7:30 p.m.: Atlanta

Sat., Mar. 30, 7:00 p.m.: Atlanta

APRIL (2A)

Fri., Apr. 5, 7:00 p.m.: AT Orlando

Sat., Apr. 6, 7:00 p.m.: AT Florida

