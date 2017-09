Publix back open today in Jacksonville

Publix stores will open at their normal time in Jacksonville following Hurricane Irma, according to a company spreadsheet.

Click here for the full list

See the full list below:

19 Duval Station Centre 731 Duval Station Rd Ste 4 Jacksonville FL (904) 696-3093 Normal Hours 9/13 Normal Time

128 Oak Leaf Plantation Center 9518 Argyle Forest Blvd Jacksonville FL (904) 317-5755 Normal Hours 9/13 Normal Time

177 Deerwood Village SC 9964 Old Baymeadows Rd Jacksonville FL (904) 641-2435 Normal Hours 9/13 Normal Time

178 Harbour Place 13170 Atlantic Blvd Ste 29 Jacksonville FL (904) 221-9821 Normal Hours 9/13 Normal Time

263 Oak Hill Village 7628 103rd St Ste 24 Jacksonville FL (904) 777-3122 Normal Hours 9/13 Normal Time

393 Old St. Augustine Plaza 11250 St Augustine Rd Ste 4 Jacksonville FL (904) 262-5474 Normal Hours 9/13 Normal Time

433 Intracoastal Plaza 14444 Beach Blvd Ste 6 Jacksonville FL (904) 223-0286 Normal Hours 9/13 Normal Time

589 Publix Plaza 9100 Merrill Rd Jacksonville FL (904) 745-4260 Normal Hours 9/13 Normal Time

631 Roosevelt Square Shopping Center 4495 Roosevelt Blvd Ste E-1 Jacksonville FL (904) 388-0512 Normal Hours 9/13 Normal Time

644 Kernan Square 12620 Beach Blvd Ste 12 Jacksonville FL (904) 564-3580 Normal Hours 9/13 Normal Time

649 Argyle Village 6001 Argyle Forest Blvd Ste 45 Jacksonville FL (904) 908-5906 Normal Hours 9/13 Normal Time

686 Highland Square 1100 Dunn Ave Bldg 100 Jacksonville FL (904) 751-1445 Normal Hours 9/13 Normal Time

708 Reedy Branch Commons 10920 Baymeadows Rd Jacksonville FL (904) 538-3851 Normal Hours 9/13 Normal Time

713 Windsor Commons Shopping Center 4765 Hodges Blvd Jacksonville FL (904) 223-0554 Normal Hours 9/13 Normal Time

731 Gateway Shopping Center 5210 Norwood Ave Jacksonville FL (904) 766-9101 Normal Hours 9/13 Normal Time

849 Publix at Riverside 2033 Riverside Ave Jacksonville FL (904) 381-8610 Normal Hours 9/13 Normal Time

884 Deerwood Lake Commons 4320 Deerwood Lake Pkwy Jacksonville FL (904) 620-0599 Normal Hours 9/13 Normal Time

1022 Mandarin Oaks Shopping Center 11406 San Jose Blvd Jacksonville FL (904) 262-5258 Normal Hours 9/13 Normal Time

1037 Normandy Crossing 7749 Normandy Blvd Jacksonville FL (904) 781-1952 Normal Hours 9/13 Normal Time

1066 Publix Super Market 10500 San Jose Blvd Ste 36 Jacksonville FL (904) 288-6660 Normal Hours 9/13 Normal Time

1105 The Shoppes of Bartram Park 13820 Old Saint Augustine Rd Jacksonville FL (904) 262-5415 Normal Hours 9/13 Normal Time

1125 St. John's Town Center 4413 Town Center Pkwy Ste 100 Jacksonville FL (904) 564-3632 Normal Hours 9/13 Normal Time

1176 Publix at University Square 2875 University Blvd W Jacksonville FL (904) 419-4807 Normal Hours 9/13 Normal Time

1177 Publix at Dames Pointe 7117 Merrill Rd Jacksonville FL (904) 744-7983 Normal Hours 9/13 Normal Time

1283 Publix at Arlington River 5858 Atlantic Blvd Jacksonville FL (904) 721-3410 Normal Hours 9/13 Normal Time

1468 Cobblestone Crossing 2771 Monument Rd Ste 19 Jacksonville FL (904) 564-2448 Normal Hours 9/13 Normal Time

3217 Publix Pharmacy at Nemours Children's Specialty Care 807 Children's Way Jacksonville FL (904) 697-3601 Normal Hours 9/13 Normal Time

552 South Beach Parkway 670 Marsh Landing Pkwy Jacksonville Beach FL (904) 273-7600 Normal Hours 9/13 Normal Time

1140 Middle Beach Commons 408 Beach Blvd Ste 100 Jacksonville Beach FL (904) 249-1072 Normal Hours 9/13 Normal Time

© 2017 WTLV-TV